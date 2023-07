Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta sexta-feira, se enfrentam China e Haiti, às 8h. No sábado, às 4h30min, tem Suécia x Itália. No domingo, tem Coreia do Sul x Marrocos (1h30min), Noruega x Filipinas e Suíça x Nova Zelândia (4h), Alemanha x Colômbia (6h30min). Na segunda, jogam Japão x Espanha e Costa Rica x Zâmbia (4h) e Irlanda x Nigéria e Canadá x Austrália (7h). Série B - Pela 20ª rodada, nesta sexta-feira, jogam Ceará x Ituano (19h), e Sport x CRB (21h30min). No sábado, tem Chapecoense x Mirassol (11h), Botafogo-SP x Juventude (15h30min), ABC x Londrina e Avaí x Guarani (17h), Atlético-GO x Sampaio Corrêa (18h30min). Já no domingo, tem Tombense x Criciúma (11h), Novorizontino x Vila Nova (15h30min) e Ponte Preta x Vitória (18h). Série C - Neste sábado, pela 15ª rodada, jogam São José x Confiança, às 16h, e Remo x Ypiranga, às 19h. Série D - Neste sábado, se enfrentam Inter de Limeira e Caxias, às 16h. Já no domingo, tem Brasil de Pelotas x Patrocinense, às 16h. São Paulo - De acordo com a imprensa internacional, o clube acertou com o colombiano James Rodríguez, que deve desembarcar no Brasil em breve. A transferência será sem custos, pois o jogador estava livre no mercado, após uma breve passagem no Olympiacos, da Grécia. Barcelona - O clube espanhol foi provisoriamente liberado para competir na Liga dos Campeões da próxima temporada, informou a Uefa, nesta quinta-feira, em meio a investigações sobre o envolvimento dos catalães em um escândalo de arbitragem. Em março, promotores espanhóis apresentaram uma queixa sobre supostos pagamentos que o clube fez, de 2001 a 2018, totalizando 7,3 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), a empresas pertencentes ao ex-árbitro José María Enríquez Negreira, que ocupou o cargo de diretor de arbitragem da La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol. Vasco - O Cruzmaltino anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante paraguaio Sebastián Ferreira, do Houston Dynamo, dos EUA. O jogador assinou contrato de empréstimo válido até dezembro, e chega para ser opção no ataque, após a saída de Pedro Raul, para o Toluca, do México. Fórmula 1 - O GP da Bélgica acontece neste domingo, às 9h.. A corrida, que será realizada no circuito de Spa-Francorchamps, é a 12ª etapa de 2023. A prova terá transmissão exclusiva da Band, e o treino ocorre no sábado, às 10h.