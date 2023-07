Há quatro jogos sem vencer, Inter recebe o Cuiabá neste sábado

Após uma semana livre para treinos, o técnico Eduardo Coudet espera ver uma melhora considerável na atuação de seu time, neste sábado (29), quando o Inter receberá o Cuiabá, no Beira-Rio, às 16h, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, em sua estreia no último final de semana, o treinador argentino teve apenas três dias para preparar a equipe. Atualmente no 10ª lugar da competição, o Colorado busca reverter, contando com o apoio de sua torcida, a sequência de quatro partidas sem vencer e marcar gols.

A principal preocupação da comissão técnica segue sendo Enner Valencia, que treinou separado de seus companheiros nos últimos dias, realizando apenas corridas em volta do gramado, por conta de uma fadiga muscular na coxa direita. O equatoriano deverá ser poupado do confronto com a equipe do Mato Grosso, visando o duelo contra o River Plate, no Monumental de Núñez, na Argentina, nesta terça-feira (1), que será válido pela ida das oitavas de final da Libertadores da América.

Por outro lado, Chacho poderá contar com o retorno de três peças importantes. Vitão está de volta após cumprir suspensão contra o Massa Bruta, enquanto Maurício e Pedro Henrique estão recuperados de lesão, e serão relacionados. O segundo deve começar entre os titulares, por conta do desgaste de Valencia e o retorno tardio de Luiz Adriano as atividades no CT Parque Gigante, por conta do falecimento de sua mãe na semana passada.

Diante dessas possibilidades, Coudet deve ir a campo com o seguinte onze inicial: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Carlos De Pena e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique.

Além dos jogadores citados, o volante Bruno Henrique, reforço mais recente do Colorado, teve seu nome regularizado, nesta quinta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda deve ficar de fora, pois não joga há mais de um mês, quando ainda defendia o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.