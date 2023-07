Renato Portaluppi diz que precisa ser 'realista' após derrota do Grêmio na Copa do Brasil

O técnico Renato Portaluppi manteve a tranquilidade após a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O treinador reconheceu a dificuldade para reverter o placar na partida da volta, em 16 de agosto, no Maracanã, e projetou foco no Brasileirão.

"Por título sempre trabalhamos, mas temos que ser realistas. O Grêmio vem da segunda divisão. Mudamos 50 ou 60% do grupo. Não vamos ganhar de todo mundo. Hoje, temos que elogiar o adversário. Sabemos que é muito qualificado, plantel com grandes jogadores", comentou o técnico gremista. "Vamos esfriar a cabeça, virar a chave e focar no Campeonato Brasileiro."

Ele revelou qual é o maior objetivo do clube nesta temporada: conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2024. "É como vejo o maior mérito, o grande troféu para o time. Por tudo que passou nos últimos meses, quando veio da Série B, e também pelo que mostrou até agora em 2023, quando conquistamos o Estadual, a Recopa Gaúcha e brigamos ainda na Copa do Brasil, porque não podemos desistir de lutar."

Em relação ao jogo, ele foi claro na sua definição, comparando a diferença técnica entre os dois times. "Nós não jogamos bem e temos que elogiar a qualidade do adversário. E deu tudo certo para eles hoje. O Flamengo tem dois ou três jogadores de muita qualidade, de nível de seleção brasileira. Não rendemos o que poderíamos, e temos que dar méritos ao adversário."

Portaluppi lembrou que o seu time teve uma boa chance no começo. "Tivemos uma chance claríssima no começo do jogo com o Villasanti, que, se fizéssemos, poderia mudar toda a história do jogo. Poderia ser diferente... depois eles marcaram o primeiro gol, tiveram o pênalti, defendido pelo nosso goleiro, e no segundo tempo fizeram o segundo gol e ficou difícil". E ainda fez um elogio aos seus jogadores: "Ninguém pode falar que faltou vontade. Mas apenas vontade não se ganha jogo diante de um adversário tão qualificado. Infelizmente, não deu".

Sobre a atuação do árbitro paulista Raphael Claus, o técnico fez questão de deixar claro que não teve nenhuma interferência no jogo. "O Claus foi nota 10. Teve um errinho aqui, outro ali, que é normal. Mas na média, apitou como se deve, foi muito bem. Absolutamente não atrapalhou em nada, apitando bem tanto para o Grêmio como para o Flamengo."