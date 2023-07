Copa do Mundo - Jogaram nesta quarta-feira: Japão 2x0 Costa Rica, Espanha 5x0 Zâmbia e Canadá 2x1 Irlanda. Nesta quinta-feira, se enfrentam: Argentina x África do Sul, às 21h. Paris 2024 - Nesta quarta-feira começou a contagem regressiva de 1 ano para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil prevê quebra no recorde de medalhas e tem expectativa de trazer para o pódio modalidades que nunca conquistaram uma medalha olímpica. Amistoso internacional - O Manchester City venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, nesta quarta-feira, em jogo realizado no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Corinthians - O clube paulista anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 28 anos. Ele ficará, por empréstimo, até 30 de junho de 2024. Veríssimo pertence ao Benfica, que tinha uma dívida com o Timão referente à negociação envolvendo o também zagueiro João Victor, vendido ao time português no ano passado. Vasco - Em meio à crise no Brasileirão, os cariocas anunciaram o reforço do meia Paulinho, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. O meia é o quarto reforço anunciado nesta janela de transferências, após o zagueiro Maicon, o volante Medel e o atacante Serginho. Romário - O ex-jogador de futebol e agora senador Romário teve alta após 13 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. O motivo da internação era uma infecção intestinal. Anderson Polga - Anderson Polga, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi preso nesta terça-feira, em Porto Alegre, pelo não pagamento de pensão alimentícia. O ex-jogador de 44 anos foi detido durante um encontro com ex-atletas na Arena do Grêmio, onde o corpo do dirigente Adalberto Reis estava sendo velado. Al Hilal - O time comandado por Jorge Jesus anunciou, nesta quarta-feira, a chegada de Malcom, do Zenit. Com a transação, o Corinthians lucrará R$ 8 milhões.