Inter vai ao mercado em busca de reforços para o setor defensivo

Em meio a primeira semana livre para treinos de Eduardo Coudet em sua segunda passagem pelo Inter, o Colorado ainda busca seus últimos reforços na janela de transferências de inverno, que se fechará no dia 2 de agosto. Com a suspensão do zagueiro Rodrigo Moledo, pego no doping, a diretoria avalia a necessidade de reforçar o setor defensivo da equipe.

Moledo foi flagrado com a substância ostarina, em exame antidoping realizado após a partida contra o Metropolitanos, na Venezuela, no dia 25 de maio, em jogo válido pela Libertadores da América. A ostarina é um anabolizante que atua principalmente no aumento da massa muscular, da força e da performance. Após a identificação, a Conmebol suspendeu o zagueiro provisoriamente. Ele ainda passará por audiência na Comissão Antidopagem da Confederação.

Com esse desfalque, o grupo de zagueiros colorados está sendo formado apenas por Vitão, Nico Hernandez e Gabriel Mercado, além do jovem Felipe. Com a necessidade de encorpar o setor para o restante da temporada, o nome do colombiano Jeison Murillo está sendo debatido internamente. O atleta de 31 anos trabalhou com Coudet no Celta de Vigo, da Espanha, e atualmente está livre no mercado.

Outra possibilidade debatida é o recuo de Igor Gomes para a posição central. Zagueiro de origem, ele tem atuado como lateral direito no Inter. Se essa for a opção escolhida, outro ex-comandado de Coudet entrará no radar. O lateral Hugo Mallo, ídolo do Celta de Vigo, está atualmente sem clube e foi oferecido ao Colorado por meio de intermediários. Ele viria para suprir a posição de reserva imediato do argentino Bustos, atualmente ocupada por Igor.

Um dos fatores que faz o Inter ter cautela na busca por esses nomes é o alto número de estrangeiros no grupo. O Colorado possui atualmente sete jogadores nascidos fora do Brasil, o número máximo que pode ser relacionado em competições nacionais. Na Libertadores, não existe essa limitação.

Enquanto não anuncia ninguém, o Inter segue sua preparação para o jogo contra o Cuiabá. O treino desta quarta-feira (26) foi marcado pelo retorno de Vitão, Luiz Adriano e Enner Valencia. O eequatoriano, mais uma vez, apenas correu ao redor do gramado. Mauricio e Pedro Henrique também treinaram normalmente. Esses atletas ainda serão melhor avaliados nos últimos trabalhos desta semana. O Colorado terá outras duas sessões de treinamento antes de enfrentar os mato-grossenses, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro.