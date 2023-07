Copa do Mundo - Jogaram nesta terça-feira: Nova Zelândia 0x1 Filipinas e Suíça 0x0 Noruega. Nesta quarta-feira, se enfrentam: Canadá x Irlanda, às 9h, e Estados Unidos x Holanda, às 22h. Gurias Gremistas - A direção do Grêmio anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico italiano Marcelo Frigério, que já desembarcou em Porto Alegre, e foi integrado aos trabalhos do clube para substituir Felipe Endres, que deixou a equipe para ser auxiliar de Paulo Turra no Santos. Sport - O Leão da Ilha do Retiro anunciou, nesta terça-feira, o retorno de Diego Souza ao clube, após o atacante rescindir seu contrato com o Grêmio, nesta janela de transferências. O jogador de 38 anos chega para sua terceira passagem, assinando contrato até o final deste ano. Anteriormente, ele defendeu o Sport em 173 jogos, com 57 gols e 38 assistências. Corinthians - Novo reforço do Timão para a sequência da temporada, o zagueiro Lucas Veríssimo chegou a São Paulo para assinar com o clube. No Brasil, o jogador teve uma passagem de destaque pelo Santos, fazendo parte da equipe que chegou à final da Libertadores de 2020, que teve sua final realizada em janeiro de 2021, por conta da pandemia. O atleta foi contratado por empréstimo até junho de 2024. O acordo não inclui uma obrigação de compra ao término do contrato. Vasco - Na manhã desta terça-feira, o Cruzmaltino anunciou a saída de Luiz Mello do cargo de CEO do clube. Lucio Barbosa irá assumir a posição, e o ex-CEO passará por uma transição para um cargo executivo no 777 Football Group, proprietário da equipe. Justiça - A Polícia prendeu, nesta terça-feira, o torcedor flamenguista apontado como autor da garrafada que matou a palmeirense Gabriela Anelli Marchiano, no dia 8 de julho, em uma briga entre as duas torcidas. O professor concursado Jonathan Messias Santos da Silva foi identificado como autor do crime. Borussia Dortmund - O clube alemão anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meia austríaco Marcel Sabitzer, que vem diretamente do rival Bayern de Munique. O jogador assinou contrato até junho de 2027.