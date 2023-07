Corinthians e São Paulo iniciam caminhada rumo à final da Copa do Brasil

Corinthians e São Paulo começam a decidir nesta terça-feira (25), às 21h30min, na Neo Química Arena, quem avança à final da Copa do Brasil. Atual vice-campeão, o time de Vanderlei Luxemburgo busca seu quarto troféu da competição que venceu em 1995, 2002 e 2009. A equipe de Dorival Júnior persegue o título inédito.

Em 356 partidas desde 25 de maio de 1930, data do primeiro duelo entre os rivais, o histórico do Majestoso aponta vantagem do Corinthians, que registra 132 vitórias contra 109 do São Paulo. Houve, ainda, 115 empates.

De forma dramática, o Corinthians chegou à semifinal depois de eliminar Remo, Atlético-MG e América-MG, todos nos pênaltis, sempre perdendo a primeira partida e buscando a virada no duelo em sua casa. Desta vez, porém, encara um cenário diferente, uma vez que inicia o confronto na Neo Química Arena e decidirá a vaga à final no Morumbi, dia 16 de agosto.

"O primeiro jogo é na nossa casa, para a torcida é fundamental se envolver com nossa equipe", afirmou Luxemburgo, segundo o qual os atletas estão preparados para um duelo "diferente". "Contamos bastante com esse nosso torcedor, e nossos jogadores estão preparados para uma decisão. Sabem que é diferente, a banda toca diferente".

Embora não tenha tido vida fácil em nenhum de seus confrontos, o São Paulo passou por menos drama para avançar de fases. Deixou Ituano, Sport e Palmeiras pelo caminho e tenta dar ao seu torcedor a conquista inédita. A melhor participação são-paulina no torneio foi em 2000, quando o time foi vice-campeão ao perder para o Cruzeiro. A meta é, portanto, voltar à decisão depois de 23 anos.

Por serem semifinalistas da Copa do Brasil, os rivais já embolsaram R$ 9 milhões cada. Na final, o vice-campeonato vai render R$ 30 milhões e o título, R$ 70 milhões.

O outro confronto das semifinais da Copa do Brasil, entre Grêmio e Flamengo, ocorrerá na quarta-feira (26), na Arena.