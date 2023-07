Grêmio enfrenta o Flamengo no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil

Em busca do tão sonhado hexacampeonato da Copa do Brasil, o Grêmio trava, nesta quarta-feira (26), a primeira das duas batalhas com o Flamengo, que irão definir quem será finalista da competição. Com o apoio incondicional dos quase 50 mil tricolores que estarão presentes na Arena, às 21h30min, os comandados de Rento Portaluppi querem conseguir a vantagem para o duelo da volta, no Rio de Janeiro, dia 16 de agosto. Para este confronto, a equipe celeste busca reverter um retrospecto recente negativo nos duelos frente aos cariocas, já que venceu apenas uma das últimas dez partidas contra este adversário.

Como de costume nas últimas semanas, Luis Suárez pauta o debate do torcedor gremista, que está ansioso para saber se o artilheiro vai a campo. O uruguaio vem treinando normalmente com o restante do grupo, e desta vez, não é dúvida por conta de sua condição física, e sim pelo seu desejo de deixar o Tricolor nesta janela de transferências, para ingressar o Inter Miami, nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Jogo de ida entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo na TV aberta

Deixado de fora da vitória em cima do Atlético-MG, neste sábado, por não estar focado o suficiente, Luisito tende a iniciar a partida contra os cariocas, devido a sua importância incontestável para o time de Renato Portaluppi, que deve escalar seu onze titular com Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

Por outro lado, o Flamengo chega em Porto Alegre sob uma certa desconfiança , após um empate inesperado com o América-MG, em casa, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Gerson, suspenso, além de David Luiz e Erick Pulgar, lesionados. Os escalados do chileno para o jogo devem ser Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

Fora dos gramados, o Grêmio se agiliza para anunciar o retorno de Luan, ídolo da torcida, que chegará em uma transferência sem custos após rescindir seu contrato com o Corinthians. A previsão de desembarque do meio-campista na capital gaúcha é para quinta-feira, às 8h, no Aeroporto Salgado Filho, e a expectativa é de que o jogador seja recebido com festa no local.