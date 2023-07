Copa do Mundo - Nesta segunda-feira, a Argentina perdeu para a Itália por 1 a 0, enquanto a Alemanha goleou o Marrocos, pelo placar de 6 a 0.

Copa do Brasil - Nesta terça-feira, o Corinthians recebe o São Paulo pelo jogo de ida das semifinais da competição, na Neo Química Arena, às 21h30min.

Messi - O técnico Tata Martino confirmou, nesta segunda-feira, que o craque argentino será o novo capitão do Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos EUA. O camisa 10 usou a braçadeira de capitão em sua estreia, na partida da Copa das Ligas, contra o Cruz Azul, da liga mexicana, na sexta-feira, na qual o atacante marcou o gol da vitória, de falta, nos acréscimos.

Mbappé - Colocado à venda pelo PSG após recusar as propostas para renovar seu contrato, que se encerra em junho de 2024, o astro francês recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Os valores são astronômicos. Para o jogador, seriam 200 milhões de euros por temporada. Já para comprá-lo, 300 milhões de euros foram oferecidos ao clube de Paris. Caso o negócio seja concretizado, esta será a maior transferência da história do futebol.

Vasco - O Toluca, do México, anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Pedro Raul. O substituto do camisa 9 tende a ser Abel Hernández, ex-Inter, que atualmente pertence ao Penãrol. No entanto, apesar da vontade do atacante em jogar em São Januário, o clube uruguaio não abre mão de receber alto pela venda. As negociações seguem, mas estão longe de um desfecho.