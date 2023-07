Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta sexta-feira, os Estados Unidos venceram o Vietnã por 3 a 0. No sábado, teve Zâmbia 0x5 Japão, Inglaterra 1x0 Haiti, e Dinamarca 1x0 China. No domingo, se enfrentaram: Suécia 2x1 África do Sul, Holanda 1x0 Portugal, e França 0x0 Jamaica. O Brasil estreia nesta segunda-feira, às 8h, contra o Panamá, e a Colômbia enfrenta a Coreia do Sul, às 23h.

Série B - Jogos da 19ª rodada: CRB 1x0 Ponte Preta, Mirassol 2x0 Tombense, Criciúma 0x1 Novorizontino, Vila Nova 1x1 ABC e Ituano x Avaí. No domingo: Guarani 1x0 Atlético-GO e Juventude 1x0 Ceará. Sampaio Corrêa x Sport não havia terminado até o fechamento desta edição.

Série C - Neste sábado, pela 14ª rodada, Amazonas e Ypiranga empataram em 0 a 0. Hoje, às 20h, no Passo D'Areia, tem São José x Volta Redonda.

Série D - Na última rodada do grupo H, neste sábado, jogaram Camboriú 1x0 Novo Hamburgo, Brasil-Pel 1x0 Concórdia, Hercílio Luz 2x0 Aimoré e Caxias 2x1 São Joseense. Entre os gaúchos, Caxias e Brasil-Pel garantiram vaga para a próxima fase. O time de Caxias do Sul vai encarar a Inter de Limeira, em jogos de ida e volta, enquanto o Xavante enfrenta a Patrocinense. Novo Hamburgo e Aimoré terminaram nas duas últimas posições do grupo e estão eliminados.

Corinthians - O clube paulista irá receber cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) com a venda de Malcom, ex-atleta do time, que atualmente está no Zenit, da Rússia. Os russos acertaram, neste domingo, os detalhes finais da transferência do atacante para o Al Hilal, da Arábia Saudita, em um negócio de 60 milhões de euros (R$ 319 milhões).

Transferências - O atacante inglês Harvey Barnes deixou o Leicester, clube que foi rebaixado para a segunda divisão, para assinar com o Newcastle, anunciaram os dois clubes ingleses neste domingo. Segundo a imprensa britânica, a transferência chega a cerca de 44 milhões de euros (234 milhões de reais na cotação atual).

Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1, realizado na manhã deste domingo. Lance Norris (McLaren) e Sergio Pérez (Red Bull) fecharam o pódio. O resultado levou a Red Bull à marca de 12 vitórias consecutivas, se tornando a maior sequência de triunfos de uma escuderia na história da categoria.