Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com o argentino Eduardo Coudet à frente da equipe pela primeira vez, após seu retorno ter sido anunciado na quarta-feira (19), o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, onde não vence há três jogos, para enfrentar o Bragantino, neste domingo (23), às 16h, em Bragança Paulista. Missão do treinador argentino é acabar com o jejum de três partidas sem vitória.

O jogo será válido pela 16ª rodada da competição, e traz o Colorado na tabela de classificação no 11º lugar, com 22 pontos somados. Já os paulistas estão na 7ª posição, com 24 pontos conquistados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino - Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Nathan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Bruninho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Inter - John; Bustos, Mercado, Nico Hernández, Renê; Rômulo, Aránguiz, Alan Patrick, De Pena (Wanderson); Lucca (Luiz Adriano) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Leone Carvalho Rocha. No VAR, estará Emerson de Almeida Ferreira.

SERVIÇO BRAGANTINO X INTER

Local: Estádio Nabi Abi Chedid;

Horário: 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere;