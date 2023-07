Notas esportivas

Copa do Mundo - No primeiro dia do torneio, a Nova Zelândia bateu a Dinamarca por 1 a 0, e a Austrália venceu a Irlanda pelo mesmo placar. Nesta sexta-feira, se enfrentam Estados Unidos e Vietnã, às 22h. No sábado, tem: Zâmbia x Japão, às 4h, Inglaterra x Haiti, às 6h30min, e Dinamarca x China, às 9h. No domingo, se enfrentam: Suécia x África do Sul, às 2h, Holanda x Portugal, às 4h30min, e França x Jamaica, às 7h. Já na segunda, jogam: Itália x Argentina, às 3h, Alemanha x Marrocos, às 5h30min, e Brasil x Panamá, às 8h. Série B - Pela 19ª rodada da competição, se enfrentam nesta sexta-feira CRB e Ponte Preta, às 19h. No sábado: Mirassol x Tombense, às 15h30min, Criciúma x Novorizontino e Vila Nova x ABC, às 17h, e Ituano x Avaí, às 18h. No domingo: Guarani x Atlético-MG, às 11h, Juventude x Ceará, às 15h30min, e Sampaio Corrêa x Sport, às 18h. Série C - Neste sábado, pela 14ª rodada, jogam Amazonas e Ypiranga, às 16h. Série D - Na última rodada do grupo H, Aimoré e Novo Hamburgo já estão eliminados, ocupando a penúltima e última colocação, respectivamente. Enquanto o Aimoré visita o Hercílio Luz, o Novo Hamburgo encara o Camboriú, também fora de casa. Vivos na competição, o Caxias recebe o São Joseense, enquanto o Brasil de Pelotas enfrenta Concórdia, também em seus domínios. Todos os quatro jogos serão neste sábado, às 18h. Ancelotti - Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, durante a pré-temporada do Real Madrid, o técnico italiano afirmou que não irá falar sobre o possível cargo na seleção brasileira. “Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, afirmou o treinador. Vôlei - A seleção brasileira masculina foi derrotada, nesta quinta-feira, para a Polônia, nas quartas de final da Liga das Nações, e está fora da competição. A partida terminou em 3 sets a 0 para os poloneses, pelas parciais de 26/24, 25/21 e 25/20. MMA - O brasileiro Charles “Do Bronx” de Oliveira anunciou, nesta quinta-feira, que irá lutar uma revanche contra o russo Islam Makhachev, no UFC 294, buscando recuperar o cinturão dos pesos leves, no dia 21 de outubro. No último embate entre os dois, o brasileiro saiu derrotado, sendo finalizado no segundo round.