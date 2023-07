Sob comando de Eduardo Coudet, Inter busca recuperação no Brasileirão

Sob o comando de Eduardo Coudet pela primeira vez desde seu retorno ao clube, o Inter deu início a sua preparação para o duelo deste domingo (23), contra o Bragantino, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será em Bragança Paulista, onde o Colorado busca encerrar a dura sequência de três jogos sem vencer, Neste período, a equipe sequer balançou as redes.

LEIA AINDA: Inter confirma o retorno do técnico argentino Eduardo Coudet



A chegada de Chacho para o comando técnico é vista como uma esperança para que o time recupere o ânimo dentro de campo, e volte a competir com mais intensidade. Em sua primeira passagem pelo Beira-Rio, ele deixou o clube na liderança do Brasileirão, e vivo na Copa do Brasil e Libertadores da América. A primeira parte da atividade no CT Parque Gigante foi aberta para a imprensa, mas não entregou nenhum indicativo de quem irá formar o onze inicial no duelo contra os paulistas.

Nos treinos de sexta e sábado, o comandante argentino irá definir sua primeira escalação, que deverá contar com os seguintes jogadores: John; Bustos, Mercado, Nico Hernández e Renê; Rômulo, Aránguiz, Alan Patrick e De Pena (Wanderson); Valencia e Luiz Adriano.

O principal desfalque para esta partida será o zagueiro Vitão, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem estará disponível para fazer sua estreia é o goleiro Sergio Rochet, que teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Contratação de peso para a sequência de 2023, o arqueiro, que tem experiência de Copa do Mundo, chega para disputar posição com John, que vem sendo peça crucial da equipe.

Já o volante Bruno Henrique, apresentado nesta quarta, espera ter seu nome publicado no BID, porém, mesmo com sua situação resolvida, deve ficar de fora do jogo contra o Massa Bruta, pois está em processo de adaptação física após um período sem atuar, já que não entra em campo desde o dia 23 de abril, quando se encerrou a temporada do Al-Ittihad, seu ex-clube, na Arábia Saudita.