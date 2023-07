Notas esportivas

Corinthians - O clube paulista cobrou a Conmebol por uma punição ao Universitário-PER, após os incidentes na Sul-Americana, na partida desta terça-feira, que terminou em 2 a 1 para os paulistas. A entidade abriu uma investigação sobre os ocorridos. Depois do preparador Sebastian Avellino Vargas ser preso em flagrante por atos racistas na Neo Química Arena, na ida, novos casos de descriminação racial foram registrados no Peru. Além disso, após Ryan, autor do segundo gol da equipe brasileira, mostrar a camisa para a torcida adversária, atletas e funcionários se irritaram e partiram para a confusão. O jogo ficou paralisado por 13 minutos, e os brasileiros chegaram a ficar cercados. O policiamento evitou cenas piores. Vasco - Depois de ser punido por uma confusão generalizada após um jogo em São Januário, o clube carioca conseguiu reverter parcialmente a decisão do STJD, que afrouxou a pena por meio de um efeito suspensivo. Dessa forma, o Cruzmaltino poderá ter a presença de mulheres e crianças no compromisso contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 6 de agosto, pelo Brasileirão. Santos - O Peixe apresentou, nesta quarta-feira, o volante Jean Lucas, na Vila Belmiro, como seu novo reforço para o restante da temporada. Em negociações para voltar ao futebol brasileiro, o jogador preferiu atuar pela equipe paulista, onde jogou em 2019, antes de ir para a Europa, mesmo recebendo uma proposta para defender o Flamengo, clube que o formou como profissional. Palmeiras - O Alviverde realizou proposta pelo volante argentino de 24 anos Aníbal Moreno, que pertence ao Racing, da Argentina. No entanto, os argentinos recusaram o valor proposto pelos paulista, que estava na casa dos 6 milhões de euros. A equipe de Abel Ferreira segue no mercado em busca de um jogador para o setor, que tenha características mais defensivas, de um primeiro volante. Vôlei - Nesta quinta-feira, a seleção brasileira masculina enfrenta a Polônia, pelas quartas de final da Liga das Nações, na cidade de Dunsk, localizada no país adversário. A transmissão do duelo, que será às 15h, ficará por conta do SporTV 2.