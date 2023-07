Inter confirma o retorno do técnico argentino Eduardo Coudet

O comandante volta para o Colorado após uma passagem conturbada pelo Atlético-MG , onde conquistou o título do Campeonato Mineiro, mas acabou se demitindo com apenas oito meses de trabalho, alegando que seu elenco era curto, e os reforços solicitados não estavam chegando. Ainda em Minas Gerais, ele afirmou que tinha uma dívida com o Inter e um dia voltaria. "Eu sempre falo que tenho uma dívida com este clube, com o torcedor. Quem sabe um dia o futebol vai me deixar pagar esta dívida ", comentou Coudet.

A partir de hoje, o argentino passa a comandar os treinos no CT Parque Gigante, com sua estreia prevista para o próximo domingo , contra o Bragantino , pelo Campeonato Brasileiro. Em sua primeira passagem pelo Beira-Rio, que durou 11 meses, no ano de 2020, Coudet comandou o time em 46 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e 9 derrotas , um aproveitamento de 62%.

À medida que o confronto com o River Plate , pelas oitavas de final da Libertadores da América , se aproxima, o presidente Alessandro Barcellos prontamente resolveu se reunir com o seu ficha 1 pessoalmente, para selar o acordo e assinar o contrato. O mandatário foi a Buenos Aires , nesta terça, para conversar com Chacho, e ambos desembarcaram em Porto Alegre na noite desta quarta.

Em uma quarta-feira (19) movimentada, o Inter anunciou a volta do argentino Eduardo Coudet ao comando técnico do clube . Além disso, a direção apresentou o volante Bruno Henrique , novo reforço o setor de meio-campo. As duas chegadas já eram notícias esperadas pelo torcedor alvirrubro, que contava com a agilidade da direção colorada para definir o substituto de Mano Menezes, demitido na segunda, após uma sequência de três jogos sem vencer.

Bruno Henrique chega como opção para o meio-campo colorado

Bruno Henrique estava livre no mercado após o término de seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o novo reforço chega em uma transferência gratuita, e pode estar à disposição assim que seu nome sair no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante de 33 anos firmou vínculo com a equipe gaúcha até dezembro de 2025. Nesta quarta, ele foi apresentado oficialmente, e logo em seguida, participou normalmente do treino com o restante do grupo.

Ao ser questionado sobre qual posição prefere atuar, o jogador não se esquivou da pergunta. "Gosto muito de jogar como segundo volante, essa é a minha posição, chegando um pouco na frente e dando bastante sustentabilidade no meio para a equipe. Dependendo do jogo, já atuei como primeiro volante também. Estou bem adaptado à função de meio campo, independente se o treinador me pedir para jogar mais recuado ou com mais liberdade", explicou o novo camisa 8 colorado.