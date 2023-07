De acordo com imprensa uruguaia, Suárez está próximo de deixar o Grêmio

Enquanto se prepara para a retomada de seu calendário, após uma pausa de dez dias sem jogos, o Grêmio vê a novela Luis Suárez ganhar um novo capítulo, que dessa vez, pode ter um desfecho negativo para o clube. De acordo com a imprensa uruguaia, o camisa 9 está forçando sua saída, e já tem um acordo para rescindir seu contrato, sob efeito imediato.

O atacante deseja jogar nos Estados Unidos, pelo Inter Miami, time de Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, que foram seus companheiros nos tempos de Barcelona. A informação vem do jornalista Gastón Edu, do TyC Sports. A chegada do uruguaio é um forte desejo do clube estadunidense, que pertence ao ex-jogador David Beckham, inglês que fez muito sucesso no futebol europeu, na década de 2000.

Para poder deixar o Tricolor e se juntar aos seus velhos amigos, Luisito estaria disposto a abrir mão de US$ 10 milhões (R$ 48,2 na cotação atual), valores que correspondem ao que recebeu no primeiro semestre de 2023. O principal entrave na negociação é uma uma cláusula proposta pela direção gremista no rompimento do vínculo, que o impediria de assinar com qualquer outro clube neste ano.

O principal motivo para sua saída, no entanto, seria a artrose no joelho direito, que vem incomodando o atleta desde o início do ano, com fortes dores no local. Surpreendido pela voracidade do calendário do futebol brasileiro, Suárez não estaria dando conta de atuar com tanta frequência, e por isso, uma mudança para a liga americana seria bem vista, já que a cobrança no país não é tão grande.

Nesta terça-feira, ele deixou o CT Luiz Carvalho mais cedo, e não participou do jogo-treino realizado no período da tarde, contra o Aimoré, que foi vencido pelos comandados de Renato Portaluppi, pelo placar de 2 a 0. Por enquanto, o uruguaio segue participando das atividades do clube, enquanto a sua situação segue indefinida. O Grêmio volta a campo neste sábado (22), para enfrentar o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do seu torcedor, na Arena.