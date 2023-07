Notas esportivas

Sul-Americana - Nesta quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Patronato, da Argentina, às 19h, no Estádio Nilton Santos, em confronto eliminatório que vale vaga nas oitavas de final da competição. A partida será válida pela volta, e na ida, os cariocas venceram por 2 a 0, encaminhando a classificação. Copa do Brasil - A CBF divulgou as datas e horários das semifinais da competição. Grêmio e Flamengo se enfrentarão no dia 26 de julho, na Arena, e no dia 16 de agosto, no Maracanã. Ambos os duelos serão disputados às 21h30min. Já São Paulo e Palmeiras irão jogar no dia 25 de julho, na Neo Química Arena, às 21h30min, e no dia 16 de julho, no Allianz Parque, às 19h30min. Série B - Nesta quarta-feira, fechando a 18ª rodada da competição, tem: Atlético-GO x Mirassol e Novorizontino x Londrina, às 19h; ABC x Guarani, Sport x Vitória, Avaí x Sampaio Corrêa e Ceará x Vila Nova, às 21h30min. Van der Sar - O ex-goleiro holandês deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira. Ele estava internado em um hospital croata após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O atleta usou as redes sociais para atualizar seu status de saúde: "Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por todas as ótimas mensagens de apoio. Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação." Bayern de Munique - Os Bávaros disputaram um amistoso, nesta terça-feira, contra o modesto FC Rottach-Egern, clube amador da Alemanha, e saíram vitoriosos pelo sonoro placar de 27 a 0. Os destaques da atividade foram Mathys Tel, Jamal Musiala e Marcel Sabitzer, que marcaram cinco gols cada. João Félix - Em entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, nesta terça-feira, o atacante português revelou o desejo de jogar pelo Barcelona. "Sempre foi a minha primeira opção e adoraria chegar ao Barça", afirmou o jogador. Após um período de empréstimo no Chelsea, da Inglaterra, ele está de volta ao Atlético de Madrid, clube que detém o seu passe, e deve ser negociado em uma transferência definitiva nesta janela.