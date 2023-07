Grêmio se aproxima de Luan e tenta recuperar o futebol do ídolo gremista

De volta aos treinos nesta segunda-feira, após folga no final de semana, o Grêmio volta a sua atenção para o confronto contra o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro, enquanto se prepara, simultaneamente, para enfrentar o Flamengo, nas semifinais da Copa do Brasil, com os mandos de campo também definidos nesta segunda.

O primeiro embate entre as equipes no mata-mata acontecerá na Arena, no dia 26 de julho, enquanto a decisão da vaga na grande final será no Maracanã, no dia 16 de agosto. A primeira partida estava marcada para o dia 9, mas foi antecipada em decorrência do compromisso da equipe rubro-negra pelas oitavas de final da Libertadores. Os clubes terão até o dia 8 de agosto para inscrever novos reforços, que passam a estar disponíveis no jogo da volta. Entretanto, a janela de transferências estará aberta apenas até o dia 2, sendo impossível registrar alguém no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF depois dessa data.

Essa será a nona vez que os gaúchos encaram os cariocas nesta competição, onde o retrospecto aponta para um grande equilíbrio, já que nas outras oito oportunidades, foram quatro classificações para cada lado. No entanto, esse equilíbrio não vem sendo tão aparente em um passado recente, com o Tricolor saindo vitorioso em apenas uma das últimas dez vezes em que os times se encontraram. Os mandos de campo, por sua vez, vem sendo favoráveis para o adversário, que teve o benefício de decidir os últimos seis embates no Rio de Janeiro, incluindo o que virá.

No mercado da bola, o Grêmio está perto de repatriar um ídolo da torcida. Luan, campeão da Copa do Brasil em 2016, e da Libertadores em 2017, está perto de rescindir seu contrato com o Corinthians, deixando o caminho livre para que os gaúchos decretem o seu retorno. O jogador é um pedido pessoal de Portaluppi, que acredita em sua recuperação após um período conturbado no estado de São Paulo. Atuando com a camisa do Timão, o atacante estevem em campo 80 vezes, marcando 11 gols e distribuindo cinco assistências.

A última partida de Luan foi no ano passado, quando estava emprestado para o Santos, no segundo semestre. O confronto foi contra o Botafogo, no dia 10 de novembro, onde saiu derrotado pelo placar de 3 a 0. Seu último gol marcado foi em cima do Athletico-PR, no dia 27 de setembro. Pelo Peixe, foram oito jogos disputados, indo as redes apenas uma vez.

Enquanto espera o mata-mata, a equipe de Renato Portaluppi segue sua preparação para o duelo com o Galo, no sábado (22), pela 16ª rodada do Brasileirão. Nesta terça-feira, o elenco realizará um jogo-treino, contra o Aimoré, às 15h30min, no CT Luiz Carvalho. Na tabela de classificação, os comandados do treinador celeste se encontram na 3ª colocação, com 26 pontos somados, mesmo com um jogo a menos, após a partida contra o Corinthians, que estava marcada para o último final de semana, ser adiada, devido ao embate dos paulistas com o América-MG, pela Copa do Brasil, onde saíram classificados, em uma emocionante disputa de pênaltis.