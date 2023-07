Notas esportivas

Sul-Americana - Nesta terça-feira, o Corinthians visita o Universitário, no Peru, em jogo eliminatório, que vale vaga para as oitavas de final da competição. A partida, que ocorre às 21h30min, será de volta, e o time paulista terá a vantagem, já que saiu vitorioso na ida, pelo placar de 1 a 0, jogando na Neo Química Arena. Série B - Nesta terça-feira, se enfrentam pela 18ª rodada da competição: Tombense x CRB, às 18h; Chapecoense x Ituano, às 19h; Ponte Preta x Juventude, às 21h30min. Copa do Brasil - Com o sorteio dos mandos de campo definidos, além do duelo do Grêmio, o confronto entre Palmeiras e São Paulo também teve seus palcos disponibilizados. No jogo de ida, que ocorrerá no dia 26, o Alviverde jogará diante de sua torcida, no Allianz Parque. Já o Tricolor terá a oportunidade de decidir a vaga no Morumbi, na volta, no dia 16 de agosto. Romário - O ex-jogador e senador, internado no Hospital Barra D´Or desde a última quinta-feira, em decorrência de uma infecção intestinal, apresentou melhora em seu quadro clínico, mas segue hospitalizado. O tratamento permanece sendo com antibioticoterapia intravenosa, isto é, administração de antibióticos direto na circulação sanguínea. Corinthians - Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Duílio Monteiro, negou propostas da Arábia Saudita pelo atacante Roger Guedes. A notícia veiculada na mídia é de que o camisa 10 do Timão atrai o interesse das duas equipes mais influentes do país, Al Nassr e Al Hilal. Segundo o mandatário, "o Corinthians não tem nenhuma intenção de vender, a intenção é que ele continue com a gente." PSG - A torcida do clube francês demonstrou, nesta segunda-feira, sua revolta com a possível contratação do atacante sérvio Dusan Vlahovic, que pertence a Juventus, da Itália, por razões políticas. O jogador se posicionou contra a independência do Kosovo, país que tem grande polêmica sobre sua liberdade em relação à Sérvia. Em um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante posou para fotos com uma camisa com a bandeira e o território da Sérvia, incluindo o Kosovo. Na pose escolhida, ele destacou três de seus dedos com as mãos, que foram citados pelos ultras parisienses na ameaça.