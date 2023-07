Grêmio decide vaga na final da Copa do Brasil fora de casa

A tarefa para o Grêmio avançar à final da Copa do Brasil se tornou mais inglória nesta segunda-feira (17). o Tricolor irá decidir fora de casa contra o Flamengo - provavelmente no Maracanã - a passagem para a decisão da competição. O sorteio dos mandos de campo das semifinais foi realizado no início da tarde´.

Além do Grêmio, o Corinthians também irá fazer o primeiro jogo em seus domínios contra o São Paulo. Ainda não há definição das datas dos confrontos. A CBF apenas apontou que as partidas de ida devem ocorrer no meio da próxima semana, tendo como data referência o dia 26. Já os jogos de volta têm como data referência o dia 16 de agosto.