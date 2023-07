NOTAS ESPORTIVAS

Série B - O Juventude ficou no empate em 1 a 1, diante do ABC, no Alfredo Jaconi, na manhã deste sábado, pela 17° rodada da Série B. Com esse resultado, o Alviverde caiu uma posição na tabela e agora ocupa o 7° lugar. Outros resultados: Sampaio Corrêa-MA 0x0 Ituano, Atlético-GO 3x1 Sport, Londrina 1x0 Vila Nova-GO, Ponte Preta 0x1 Tombense-MG, Mirassol 1x1 Ceará e Vitória 2x1 Novorizontino. Série C - Pela 13° rodada, o São José perdeu de 2 a 0 para o CSA, no estádio Rei Pelé, neste domingo. Com a derrota, o time gaúcho perdeu 3 posições na tabela, ocupando agora a 8° colocação do campeonato. Ainda neste domingo, o Ypiranga goleou o Pouso Alegre, de Minas Gerais, por 4 a 1, no estádio Colosso da Lagoa. Série D - A 13° rodada da Série D foi extremamente negativa para os gaúchos. No sábado, o Brasil de Pelotas perdeu por 1 a 0 para o São Joseense, fora de casa. No domingo, o Caxias perdeu por 4 a 0 para o Concórdia, em Santa Catarina, e o Aimoré também foi goleado pelo mesmo placar pelo Camboriú, em pleno estádio Cristo Rei. O único clube gaúcho que não perdeu nesta rodada foi o Novo Hamburgo, que empatou em 5 a 5 com a equipe do Hercílio Luz, no Estádio do Vale. No momento, o único clube do Rio Grande do Sul que está avançando para a próxima fase da competição é o Caxias, 2° colocado no Grupo 8. Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, venceu o sérvio Novak Djokovic, por 3 sets a 2 na final de Wimbledon, disputada na tarde deste domingo. As parciais foram 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4. Esse foi o segundo título de Grand Slam de Alcaraz. Atletismo - Após 10 meses afastado das competições para tratar de uma lesão no joelho, Alison dos Santos conquistou a medalha de bronze nos 400m rasos da Diamond League da Sinésia, na Polônia. O Piu completou os 400m rasos em 44s73 e garantiu a medalha de bronze. Vale lembrar que essa prova não é a principal do brasileiro e, mesmo assim, ele conquistou o bom resultado.