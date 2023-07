Djokovic bate Sinner e encara Alcaraz na final em busca do 8º título em Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo, sem maiores sustos, e garantiu seu lugar em mais uma final de Wimbledon, nesta sexta-feira (14). Em sua semifinal, ele superou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/4), em 2h46min de confronto. Seu adversário na final será o espanhol Carlos Alcaraz.

LEIA MAIS: Brasil retoma treinamentos após vitória contra a China

Djokovic vai disputar sua 35ª final de Grand Slam na carreira, se isolando como recordista nesta estatística. Deixou para trás a americana Chris Evert, com 34. Será sua nona decisão em Londres, ficando ainda atrás das 12 de Federer. Ele ainda busca o 24º título de Major para empatar com a australiana Margaret Court.

No masculino, ele já é o recordista neste quesito, com 23. O espanhol Rafael Nadal vem logo atrás nesta briga, com 22 troféus de Major. Federer tem 20, mas já está aposentado.

Alcaraz será o desafiante de Djokovic no domingo (14). Atual número 1 do mundo, o tenista espanhol mostrou força nesta sexta ao derrubar o russo Daniil Medvedev também por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em 1h50min de confronto. Alcaraz foi mais rápido em quadra do que o sérvio na outra semifinal.

O confronto entre Alcaraz e Djokovic terá em jogo, além do troféu, a posição de número 1 do mundo. Também vai desempatar o confronto direto, que marca uma vitória para cada tenista, nesse que tem tudo para se transformar em um novo clássico do tênis mundial.