Por que São Paulo aceitou vender promessa que nem estreou por R$ 20 milhões

Nesta semana, o São Paulo acertou a venda do atacante Newerton, de apenas 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo montante de 3,6 milhões de euros (R$ 19,4 milhões). Sem nunca ter feito uma partida pelo time profissional do tricolor paulista, o jovem jogador teve sua venda contestada pela torcida, que considerou o valor como insuficiente, para alguém que poderia se destacar em holofotes maiores, tendo seu passe valorizado.

Um dos motivos pelo qual o clube aceitou a oferta dos ucranianos é que o valor oferecido será pago à vista, ajudando o time no curto prazo. O São Paulo não esconde que deve direitos de imagem ao elenco, e foca na manutenção do time principal para o restante da temporada, que vem sendo promissora. Portanto, com a negociação ajudando no fluxo de caixa, não será preciso vender de maneira desesperada os jogadores que atuam na equipe titular do técnico Dorival Jr. que pediu essa manutenção do elenco para a diretoria.

O contrato curto de Newerton também influenciou na negociação. O atleta tinha vínculo até agosto do próximo ano, e o Tricolor vinha tendo dificuldades em acertar uma renovação. Além disso, a relação do clube com o empresário do atacante, Giuliano Bertolucci, é bastante conturbada, devido a uma divida milionária que está em aberto com o homem de negócios. Com isso, o acordo também serve para melhorar o relacionamento entre as partes.