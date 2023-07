Inter x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (16), em um duelo importante do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Palmeiras, às 18h30min, no Beira-Rio, pela 15ª rodada da competição. O Colorado está há três pontos do G-4, mesmo ocupando o 10º lugar na tabela, com 21 somados, e busca chegar mais perto das cabeças do campeonato.

Para este confronto, o clube projeta um público de 35 mil pessoas presentes no estádio. Sem vencer há duas partidas, a equipe de Mano Menezes deve contar com o apoio do seu torcedor para superar um adversário difícil. Atualmente, o alviverde paulista ocupa a 5ª colocação, com 24 pontos somados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz (Campanharo), Alan Patrick e Wanderson (De Pena); Enner Valencia e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Alessandro Alvaro Rocha de Matos. No VAR, estará Rodrigo Nunes de Sa

SERVIÇO INTER X PALMEIRAS

Local: 18h30min;

Horário: Beira-Rio;

Transmissão: Premiere;