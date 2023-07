Notas esportivas

Copa do Brasil - Neste sábado, pelo jogo de volta das quartas de final, Corinthians recebe o América-MG, às 16h30min, na Neo Química Arena. No primeiro jogo, o Coelho bateu o Timão pelo placar de 1 a 0, na Arena Independência. Série B - Na abertura da 17ª rodada, nesta sexta-feira, se enfrentam: CRB x Avaí e Botafogo-SP x Chapecoense (19h), Sampaio Corrêa-MA x Ituano e Atlético-GO x Sport (21h30min). No sábado, tem Juventude x ABC-RN (11h), Ponte Preta x Tombense-MG e Londrina x Vila Nova-GO (17h). No domingo, duelm Mirassol x Ceará (15h30min) e Vitória x Novorizontino (18h). Série C - Neste domingo, tem CSA e São José (16h) e Ypiranga x Pouso Alegre (19h), pela 13ª rodada do campeonato. Série D - Pela 13ª rodada do Grupo H, São Joseense x Brasil de Pelotas se enfrentam no sábado, às 15h. Já no domingo, no mesmo horário, tem Concórdia x Caxias. Já, às 16h, se enfrentam Aimoré x Camboriú e Novo Hamburgo x Hercílio Luz. Vasco - O Cruzmaltino anunciou, nesta quinta-feira, o chileno Gary Medel como seu mais novo reforço. O experiente volante de 35 anos chega com contrato até dezembro de 2024, e irá vestir a camisa 17 no clube carioca. Fluminense - O tricolor carioca apresentou o colombiano Yony González nesta quinta-feira. e o contrato assinado pelo atacante é válido até o final de 2024. Com passagem de destaque em 2019 pelo clube, o atleta também coleciona outras duas passagens no futebol brasileiro, atuando por Corinthians e Ceará. Zalazar - Segundo o jornal Record, de Portugal, o meia uruguaio, que era alvo do Inter na janela de transferências europeia, está fechado com o Braga, e irá se juntar ao clube português em breve. Segundo o veículo, o jogador assinará contrato até 2028 com o clube lusitano, que pagará 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) pela totalidade dos direitos econômicos do atleta. Vôlei - A seleção brasileira feminina perdeu para a China, nesta quinta-feira, por 3 sets a 1, e está fora da Liga das Nações. A partida foi válida pelas quartas de final da competição, e as parciais foram: 25/21, 25/20, 20/25 e 25/23.