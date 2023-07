Após dois jogos sem vitória, Inter encara o Palmeiras

Em busca de uma colocação no Campeonato Brasileiro condizente com o planejamento traçado no início desta temporada, após dois jogos sem vitória, o Inter vai em busca dos três pontos diante do Palmeiras, neste domingo, às 18h30min, no Beira-Rio, pela 15ª rodada da competição. Atualmente, o Colorado ocupa a 10ª posição na tabela, com 21 pontos somados, apenas três a menos que o Fluminense, que abre o G-4 com 24.

Para este confronto, o técnico Mano Menezes começou a esboçar o time que irá a campo nesta sexta-feira, após o treino de quinta, que seria no gramado do CT Parque Gigante, ser realizado exclusivamente na academia, em razão das tempestades em Porto Alegre.

O treinador teve as ausências do volante Johnny, que está com gastroenterite, e do zagueiro Rodrigo Moledo, que ficou na academia, pois apresentou desgaste físico. Maurício e Pedro Henrique, lesionados, também ficaram de fora, e devem voltar no final deste mês. O estadunidense , que já ficou de fora do jogo contra o Fluminense, no último domingo, provavelmente será desfalque mais uma vez, pois não participou de nenhuma atividade ao longo desta semana.

O retorno de Alan Patrick ao é o mais esperado pelo torcedor, após o camisa 10 cumprir suspensão contra os cariocas, devido ao terceiro cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro. Com boas e más notícias, Mano deve escalar os seguintes jogadores para enfrentar o Alviverde paulista: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz (Campanharo), Alan Patrick e Wanderson (De Pena); Valencia e Luiz Adriano.

Ainda nesta quinta-feira, o Inter anunciou a contratação do goleiro uruguaio Sérgio Rochet, que está de chegada do Nacional, do Uruguai, em uma negociação que irá custar US$ 1,6 milhão (R$ 7,8 milhões pela cotação atual) aos cofres do clube gaúcho. Aos 30 anos, o arqueiro tem experiência de Copa do Mundo, sendo titular da Celeste na última edição do mundial, que terminou com a sua equipe eliminada na fase de grupos, nos minutos finais da última rodada, em um grupo embolado. No Alvirrubro, Rochet assinará contrato até dezembro de 2023, e chega para disputar posição com John, que ganhou a vaga de Keiller e vem se destacando recentemente.