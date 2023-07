Notas esportivas

Luis Suárez - De acordo com o jornal uruguaio "El Observador", o camisa 9 gremista desistiu da ideia de viajar a Barcelona para encontrar seu médico pessoal, Ramon Cugat, na intenção de definir qual o melhor tratamento para a artrose em seu joelho direito. Até o momento, tanto o atleta quanto o clube não se pronunciaram. Copa do Brasil - Nesta quinta-feira, se enfrentam Palmeiras e São Paulo, às 20h, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Botafogo - O Alvinegro carioca apresentou, nesta quarta-feira, o treinador português Bruno Lage, como seu mais novo comandante para o restante da temporada. O técnico chega para substituir seu compatriota, Luis Castro, que deixou o clube para assumir o comando do Al Nassr, da Árabia Saudita. O Fogão atualmente é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com uma diferença de dez pontos para o Flamengo, segundo colocado. Boca Juniors - O clube argentino está empolgado com a possibilidade de contratar Edinson Cavani, atacante do Valencia. De acordo com o jornal "Olé", da Argentina, o jogador teve a iniciativa de entrar em contato com Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors. Com contrato vigente até junho de 2024, existe a possibilidade do clube espanhol aceitar negociar uma rescisão amigável, visando diminuir a folha salarial. O desejo do uruguaio já não é mais continuar no futebol europeu, e ele vê com bons olhos disputar a Copa Libertadores. Justiça - O flamenguista acusado por arremessar o objeto cortante que matou a palmeirense de 23 anos, Gabriela Anelli, neste sábado, foi solto nesta quarta-feira, após ficar em prisão preventiva desde o dia do ocorrido. A defesa de Leonardo Felipe Xavier Santiago já havia tentado um habeas corpus na última terça-feira, que foi negado. Nesta quarta, o recurso foi solicitado novamente e, desta vez, aceito. Com isso, ele foi solto do Centro de Detenção Provisório, em Pinheiros.