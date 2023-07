Veja os melhores caminhos para chegar à Arena para assistir Grêmio x Bahia, pela Copa do Brasil

Com a manutenção do confronto entre Grêmio e Bahia, às 19h desta quarta-feira (12), na Arena, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) indica os melhores caminhos para os gremistas que desejam comparecer ao estádio.

Após o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), enviar um ofício, na noite desta terça, para o clube mandante, para a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), e também para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando o adiamento da partida devido a previsão climática, a entidade máxima do futebol nacional optou por manter a partida, e disse que apenas o árbitro Wilton Pereira Sampaio tem a autoridade de cancelar o evento, horas antes da bola rolar.

Para a noite desta quarta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de uma forte tempestade, com ventos superiores a 100 km/h, queda de granizo, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

De acordo com a EPTC, o panorama atual é de acúmulo de água na avenida Voluntários da Pátria, na altura do portão de acesso para a Arena. Ainda de acordo com a empresa, duas linhas especiais de ônibus serão disponibilizadas para a locomoção dos torcedores até o estádio, além de uma lotação. A F04 contará com seis veículos, que sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h. Após o jogo, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Já o T2.3 fará sua primeira viagem às 15h53min, saindo da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio. O embarque da volta será no terminal Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado. A lotação, por sua vez, começa a operar às 16h, com a linha 60.4 saindo do terminal Sete de Setembro, em direção à avenida A.J. Renner. Depois do confronto, estarão disponíveis as linhas 30.2, que leva até a Lomba do Pinheiro, e a linha 60.5, para o bairro Rubem Berta.