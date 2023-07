Prefeitura de Porto Alegre pede adiamento do jogo do Grêmio por risco de ciclone

A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul nesta semana pode afetar a partida entre Grêmio e Bahia marcada para esta quarta-feira (12) na Arena. O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) encaminhou ofício para a direção do Grêmio, Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que o jogo, válido pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, seja adiado.