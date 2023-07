Grêmio tem noite decisiva diante do Bahia em busca da vaga nas semifinais da Copa do Brasil

Jogando a vida na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12), o Grêmio enfrenta o Bahia na disputa por uma vaga nas semifinais da competição, às 19h. Com o empate no jogo da ida, na Arena Fonte Nova, conquistado na reta final, a equipe de Renato Portaluppi tem o cenário favorável para si, pois vai embalada pelo apoio do torcedor, na Arena.

A campanha dos gaúchos vem sendo animadora até o momento, e a classificação contra o Cruzeiro, nas oitavas, mostrou que o time tem maturidade para competir no mata-mata. Precisando de uma vitória no tempo normal para sair classificado, na intenção de evitar uma dramática disputa de pênaltis, que ocorreria em caso de empate, o Tricolor deve ir a campo com: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

Nesta terça-feira (11), a preparação para a decisão foi encerrada, no CT Luiz Carvalho, com ênfase nas cobranças de pênaltis, que podem definir quem avança. Nessa competição, não existe o critério do gol fora de casa, portanto, qualquer empate levará o duelo direto para as penalidades, sem prorrogação. Ainda nesta quarta, se o clube celeste sair classificado, ele conhecerá o seu adversário na próxima fase, que sairá do embate entre Athletico-PR e Flamengo, que jogam às 21h30min, na Ligga Arena, em Curitiba.

A partida contra os baianos é, também, uma oportunidade para o elenco recuperar a confiança, após a frustração de perder um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no último domingo. O revés contra os cariocas deixou a equipe a dez pontos do líder, na terceira posição.

Os visitantes vêm em busca de sua primeira classificação para as semis do torneio, e não poderão contar com uma de suas peças-chave no meio de campo. Trata-se de Thaciano, que assim como na ida, ficou de fora por já ter atuado com a camisa gremista na copa, em 2023. Portanto, o onze inicial do técnico português Renato Paiva deve ser formado por: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Ryan; Acevedo, Rezende, Kayky, Cauly (Mugni) e Ademir; Everaldo.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad fala sobre lesão que a fez abandonar Wimbledon

Preocupada com a possibilidade de uma tempestade chegar em Porto Alegre, a direção tricolor notificou a CBF sobre a situação, alertando a possibilidade de um adiamento do jogo, visando a segurança de todos. A previsão, segundo a Marinha do Brasil, é de que o evento se forme na madrugada desta quarta, antecedendo o duelo.