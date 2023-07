Mano Menezes tem dúvidas para montar o Inter com Enner Valencia

De volta aos treinos nesta terça-feira (11), o Inter encara a semana com o objetivo de encontrar a melhor equipe para o duelo deste domingo (16), contra o Palmeiras, no Beira-Rio. O técnico Mano Menezes foi duramente criticado pela torcida colorado por escalar o principal reforço da equipe na temporada, Enner Valencia, como ponta-direita, em sua estreia, contra o Fluminense. O desafio do comandante, agora, é encontrar um jeito de potencializar o equatoriano, para que ele corresponda as expectativas criadas.

No Campeonato Brasileiro, os dois times estão separados por cinco posições na tabela, com o Alviverde paulista na 5ª colocação, com 24 pontos, e o Colorado em 10º lugar, com 21. A grande distância entre os dois e a pequena diferença entre eles na pontuação, mostra o equilíbrio da competição até o momento.

Na atividade realizada nesta terça (11), estiveram no gramado os atletas que não atuaram por 90 minutos na derrota para o Tricolor carioca, no último domingo, como Alan Patrick, Aránguiz e Valencia, participando de um coletivo comandado por Mano. A exceção foi o volante Johnny, que ainda está se recuperando de um quadro febril, o qual lhe deixou de fora do último jogo. Na academia, ficaram os titulares que atuaram durante toda a partida, reforçando a parte física.

Com o treino aberto para imprensa, algo que não vem sendo tão comum nas últimas semanas no CT Parque Gigante, o time esboçado pelo treinador contou com Alemão e Enner Valencia formando uma dupla de ataque, onde o primeiro atuava como referência, e o segundo se movimentava mais. Com a maior parte dos titulares regressando aos treinos nos próximos dias, a escalação deve mudar.

O retorno de Alan Patrick e Johnny são os principais triunfos para o onze inicial, enquanto Maurício e Pedro Henrique seguem fora, lesionados. Para este confronto, existe a esperança de que Charles Aránguiz inicie sua primeira partida pelo clube, o atleta vem entrando no segundo tempo e mostrando serviço quando exigido.

A expectativa é de que esses três jogadores, somados a Rômulo, que atua mais recuado, formem o meio de campo. Com Valencia contratado para ser titular absoluto, a dúvida fica em seu parceiro de ataque. Mano pode optar por jogar com outro centroavante, que no caso seria Luiz Adriano, ou com um ponta de velocidade, que costuma ser Wanderson.