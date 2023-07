Notas esportivas

Corinthians - O clube paulista confirmou, nesta terça-feira, a contratação do meio-campista paraguaio Mathias Rojas, que está de chegada do Racing, da Argentina. O atleta já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e deve estrear neste sábado, contra o América-MG, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Já acertado com o Timão há alguns dias, ele vem treinando normalmente com o restante do grupo. Carlo Ancelotti - De acordo com o jornal El Mundo, o técnico do Real Madrid, e futuro comandante da seleção brasileira, foi acusado de fraude financeira cometida em 2014. O italiano será julgado na Espanha por não declarar o valor de 386.361 euros (R$ 2 milhões na cotação atual), que é correspondente aos direitos de imagem que recebeu no ano citado. Messi - Vivendo seus últimos momentos de férias, o camisa 10 já começa a pensar no Inter Miami e falou pela primeira vez sobre o novo clube. Ele se disse feliz com a decisão de se juntar à MLS e que está preparado e ansioso para o novo desafio na carreira. Van der Sar - O ex-goleiro holandês, ídolo de Ajax e Manchester United, teve seu estado de saúde atualizado nesta terça-feira, pelo primeiro clube. Após sofrer um AVC, em suas férias na Croácia, na última semana, o ex-jogador de 52 anos não corre mais risco de morte, mas segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI). Vasco - O Cruzmaltino acertou, nesta terça-feira, a contratação do argentino Ramon Díaz para o comando técnico da equipe. Com uma passagem inusitada pelo Botafogo, em 2020, onde o treinador sequer chegou a estar na casamata do clube carioca, pois passou por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na tireóide, deixando o comando da equipe para seu filho, Emiliano Díaz, e sendo sendo demitido rapidamente, ele está de volta ao Brasil, para ajudar o time de São Januário a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tênis - Nesta terça-feira, o sérvio Novak Djokovic conquistou mais uma vitória em Wimbledon, e avançou para as semifinais do torneio, batendo o russo Andrey Rublev, de virada, por 4/6, 6/1, 6/4 e 6/3. Essa será a 46ª vez que o atleta disputa às semis da competição, e ele está em busca de seu quinto título consecutivo.