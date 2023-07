Grêmio quer a classificação sobre o Bahia para erguer a moral do grupo

Precisando deixar de lado a dura derrota sofrida para o Botafogo, neste domingo (9), pelo placar de 2 a 0, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta sua atenção para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (12), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O primeiro confronto entre as equipes terminou em 1 a 1, com o gol de empate do Tricolor gaúcho saindo dos pés de Cuiabano, aos 50 minutos da segunda etapa.

Com a decisão da vaga nas semifinais ocorrendo na Arena, os comandados de Renato Portaluppi contarão com o apoio de sua torcida para passar de fase. No tempo normal, apenas a vitória interessa, já que um empate por qualquer placar leva o confronto direto para os pênaltis, sem disputa de prorrogação. Caso confirme seu favoritismo e saia classificada, a equipe celeste enfrentará o vencedor de Flamengo e Athletico-PR, com os mandos de campo sendo sorteados posteriormente pela CBF. A primeira partida entre os dois times terminou em 2 a 1 para os cariocas, no Maracanã.

O elenco gremista se reapresentou nesta segunda-feira (10), no CT Luiz Carvalho, de olho no duelo contra os baianos. No gramado, treinaram os atletas que não iniciaram o jogo contra o Fogão, enquanto os titulares ficaram na academia, realizando um trabalho de recuperação física.

Nesta terça, Portaluppi encerra a preparação tricolor, e define quem irá a campo. A principal incógnita é Luis Suárez, que atuou por 88 minutos no domingo, e pode não ter condições de jogo, devido às dores que vem sofrendo no joelho direito. Em entrevista coletiva neste domingo, ao ser perguntado sobre a presença do uruguaio no mata-mata, o treinador gremista despistou sobre o assunto: “Suárez joga e amanhã (segunda) pode estar com ou sem dor, pode estar sem dor na terça e sem na quarta, ou vice-versa. Não adianta querer falar, se nem ele tem a resposta.”

Ainda nesta segunda-feira, o atacante Juan Manuel Iturbe foi apresentado oficialmente pelo Grêmio, estando ao lado do vice-presidente de futebol, Antonio Brum, em entrevista coletiva. Após o momento com a imprensa, o paraguaio seguiu normalmente para o treino no gramado, do qual ele vem participando desde a última semana.

O camisa 21 não poderá estrear contra o Bahia, e só estará disponível na Copa do Brasil caso o time avance para as semis. Portanto, a estreia deve ocorrer contra o Atlético-MG, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão. Na competição, o Tricolor deixou a vice-liderança, e agora ocupa a terceira posição, estando a dez pontos do líder.