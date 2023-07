Luisa Stefani avança às quartas de final das duplas em Wimbledon

A brasileira Luisa Stefani avançou às oitavas de final das duplas em Wimbledon nesta segunda-feira (10), ao lado da parceira francesa Caroline Garcia. As duas tiveram um embate com a húngara Timea Babos e a belga Kristen Flipkens e saíram de quadra com uma vitória em sets diretos, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/3.

Atual número 14 do ranking de duplistas da WTA, a paulistana de 25 anos firmou uma parceria eficiente com Caroline, quinta do ranking individual e 88ª em duplas. As duas começaram a jogar juntas no mês passado e foram campeãs do WTA 500 de Berlim. Antes de Wimbledon, Stefani jogou o Torneio de Eastburne com a chinesa Yang Zhaoxuan e caiu na segunda rodada.

No duelo desta segunda, Luisa e Caroline penaram para fechar o primeiro set diante das duras adversária. Elas não ficaram em desvantagem em nenhum momento da parcial, mas não conseguiram evitar o tiebreak, que também foi muito equilibrado, até ser vencido por 10 a 8. O segundo também foi parelho, mas, a partir da primeira quebra de serviço, alcançada no sétimo game, não houve dificuldades para fechar em 6/3.