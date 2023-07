Notas esportivas

Tragédia - Morreu, nesta segunda-feira, a palmeirense de 23 anos Gabriela Anelli, após ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro no pescoço durante confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo, nos arredores do Allianz Parque, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. Gabriela chegou a passar por uma cirurgia, mas estava em estado grave e não resistiu. O agressor era torcedor da equipe rubro-negra, foi identificado como Leonardo Felipe Xavier Santiago, e irá responder por homicídio doloso. Cruzeiro - Nesta segunda-feira, o volante ex-Grêmio Lucas Silva, foi anunciado como o mais novo reforço da Raposa para a sequência da temporada. O jogador rescindiu seu contrato com o Tricolor de maneira amigável, e seguiu seu rumo para Minas Gerais. Cria da base do clube mineiro, ele irá vestir a camisa número 16. Vidal - O volante chileno está de saída do Flamengo. Seu contrato será rescindido de forma amigável com a diretoria Rubro-negra, e ele deve abrir mão dos valores que ficariam pendentes, já que seu vínculo se encerrava em dezembro deste ano. O destino de Arturo será o Athletico-PR, que pretende anunciá-lo nos próximos dias. Santos - O Peixe anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral-esquerdo Dodô, que estava sem espaço no Atlético-MG, e retorna a Vila Belmiro após cinco anos da sua primeira passagem. O jogador de 31 anos assinou contrato até o final de 2025 com o Alvinegro Praiano. Flamengo - O atacante Bruno Henrique teve lesão confirmada nesta segunda-feira, e não foi a campo com os seus companheiros para o treino. No sábado, contra o Palmeiras, o atleta sofreu uma entrada dura do zagueiro Luan, e exames detectaram um estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho esquerdo do camisa 27. O tratamento será com fisioterapia. Atlético-GO - O clube goiano anunciou, nesta segunda-feira, a demissão do técnico Alberto Valentim, que chegou no início de maio e comandou a equipe em 12 jogos, totalizando três vitórias, três derrotas e seis empates, além de deixar o time na 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.