Após derrota frustrante, Inter se reapresenta com foco na partida contra o Palmeiras

Após a atuação apagada contra o Fluminense, neste domingo, que culminou na derrota por 2 a 0, no Maracanã, o Inter terá a semana livre para se dedicar aos treinos, e volta aos gramados no próximo domingo (16), para enfrentar o Palmeiras, no Beira-Rio, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota para os cariocas marcou o término da sequência de dez jogos invicto do Colorado, que caiu para a 10ª posição na tabela de classificação.

Contra os cariocas, a estreia do equatoriano Enner Valencia chamou a atenção. O atacante atuou durante os 45 minutos iniciais, e foi substituído pelo chileno Charles Aránguiz, no intervalo. Os primeiros momentos do camisa 13 foram discretos, assim como o restante da equipe, que foi amplamente dominada pelo adversário na etapa inicial.

Devido a folga desta segunda-feira (10), a reapresentação do grupo para os treinos no CT Parque Gigante ocorre nesta terça (11), quando o técnico Mano Menezes iniciará a preparação para o duelo contra o Alviverde paulista. A principal novidade será o retorno do meio-campista Alan Patrick, que cumpriu suspensão no último jogo, e está disponível para regressar ao time. Além do camisa 10, o volante Johnny também deve estar de volta, após ficar de fora do confronto deste domingo por causa de uma indisposição, somada a um quadro de febre.

Outra novidade importante pode ser o uruguaio Sergio Rochet, que deve ser anunciado em breve como o mais novo reforço alvirrubro para o restante da temporada, com a chegada em Porto Alegre prevista para os próximos dias. O goleiro, que foi adversário do Inter na fase de grupos da Libertadores da América, defendendo as cores do Nacional, do Uruguai, já se despediu de seus antigos companheiros, e depende apenas da sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ser relacionado, pois vem jogando regularmente.

Os desfalques ficarão por conta de Maurício e Pedro Henrique, que estão se recuperando de lesões musculares, e devem retornar no final deste mês. O primeiro teve sua lesão diagnosticada nesta sexta-feira, enquanto o segundo está fora há quase duas semanas, desde o confronto com o Independiente Medellín, da Colômbia.