Notas esportivas

Série B - Resultados da 16ª rodada. No sábado, em São Paulo, o Juventude empatou em 1 x1 com o Ituano. Também teve Novorizontino 2x2 Atlético-GO; Ceará 3x0 Botafogo-SP; Guarani 2x1 Londrina; ABC 0x1 Criciúma; Avaí 0x1 Ponte Preta; Tombense 0x1 Sampaio Corrêa; e Chapecoense 2x1 CRB. Sport x Mirassol não tinha encerrado até o fechamento da edição. Nesta segunda-feira, tem Vila Nova x Vitória.

Série C - Aparecidense x São José, no domingo, não havia acabado até o fechamento da edição. Hoje, às 20h, tem Ypiranga x Náutico.

Série D - Pela 12ª rodada, no estádio Centenário, o Caxais venceu o Aimoré por 3 a 1. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas derrotou neste domingo o Novo Hamburgo por 1 a 0.

Santos - Por conta dos incidentes ocorridos no estádio da Vila Belmiro, no dia 21 de junho, no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, o clube foi condenado pelo STJD a perda de mando de campo e portões fechados por oito partidas no Campeonato Brasileiro. Além disso, foi aplicada multa de R$ 80 mil.

Desafio de Clubes - A Uefa e a Conmebol anunciaram a criação de um novo torneio intercontinental. O vencedor da Copa Sul-Americana vai enfrentar o campeão da Liga Europa. A primeira edição do Desafio de Clubes ocorre já neste mês, no dia 19, com Independiente Del Valle x Sevilla.

Vôlei de praia - Ana Patrícia e Duda conquistaram neste domingo o bicampeonato da etapa de Gstaad do Circuito Mundial. A vitória foi por 2 sets a 0 contra a dupla norte-americana Hughes e Cheng, com duplo 21/18.

Tênis - Pela primeira vez na carreira, a brasileira Bia Haddad vai jogar na quadra central de Wimbledon. Nesta segunda-feira, às 9h30min, ela enfrenta a atual campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina, por uma vaga nas quartas. Haddad se classificou ao bater a romena Sorana Cirtsea no último sábado, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2. Ela é a primeira brasileira a chegar a esta fase no torneio de simples desde Maria Esther Bueno, campeã na grama de Wimbledon em 1959, 1960 e 1964.