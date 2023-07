Max Verstappen vence o GP da Inglaterra

O bicampeão Max Verstappen venceu o GP da Inglaterra neste domingo (9). O piloto holandês conquistou a oitava vitória da temporada e a sua segunda no autódromo de Silverstone, além de registrar volta mais rápida da prova. Os pilotos Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o pódio. Oscar Piastri foi quarto colocado em fim de semana positivo para a McLaren. O piloto holandês admitiu um "péssimo começo" e afirmou que vitória em Silverstone "não foi fácil".

O dia foi de festa para a vencedora RBR. Porém, a McLaren, equipe da casa, no GP da Inglaterra também comemorou o seu desempenho. No oitavo triunfo do bicampeão Max Verstappen na temporada, o time britânico conquistou seu primeiro pódio de 2023 com o segundo lugar de Lando Norris, que chegou a liderar a prova por cinco voltas ao superar o holandês na largada. Quem completou o pódio foi seu compatriota Lewis Hamilton, que largou em sétimo e conquistou seu 13º pódio no circuito de Silverstone.

O holandês da RBR estendeu seu domínio no campeonato com o oitavo triunfo em dez corridas e o 43º de sua carreira. Norris, por sua vez, obteve o sétimo pódio na Fórmula 1 e, além disso, pôs fim ao jejum da McLaren de pouco mais de um ano sem pódio. Lewis Hamilton agora chega a 195 pódios - o quarto desta temporada. Ele ficou à frente de Oscar Piastri, em sua melhor corrida na temporada de estreia.

Assim como na classificação deste sábado, Max Verstapppen viu o britânico da McLaren aparecer para tirá-lo da zona de conforto: ele foi ultrapassado por Norris na largada e ainda teve que se defender de Piastri. Porém, o bicampeão precisou de cinco voltas para recuperar a vantagem e dominar o restante da prova. E foi o safety car um grande fator na recuperação de Hamilton, que havia largado em sétimo atrás do colega George Russell e viu o companheiro subir uma posição enquanto ele caiu para oitavo. Russell deixou de estender seu stint com pneus macios por mais quatro voltas, demorou no pit stop e acabou superado pelo colega, que herdou o terceiro lugar após a troca de Piastri.

O resultado do GP da Inglaterra deu para a McLaren sinal verde ao pacote de atualizações do time, que modificou sua asa dianteira, bico e suspensão traseira sucedendo ajustes na Áustria. Piastri recebeu neste fim de semana as mesmas melhorias que Norris já tinha obtido no Circuito de Spielberg, quando chegou em quarto.

A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas com o Grande Prêmio da Hungria em 23 de julho, válido pela 11ª rodada da temporada. A classificação do campeonato mostra Max Verstappen (Red Bull) em primeiro lugar com 255 pontos, seguido por seu companheiro de equipe Sérgio Perez (156 pontos). Na terceira colocação, aparece o piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) com 137, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes Benz) com 121 pontos.