Após confusão, Santos é punido com perda de mando em oito jogos e portões fechados

Nesta sexta-feira (7), O Santos foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a oito jogos de perda de mando de campo e portões fechados no Campeonato Brasileiro por incidentes contra o Corinthians.

O confronto contra o Goiás pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9), às 11h, ainda será realizado na Vila Belmiro, mas os próximos setes jogos que seriam realizados no estádio terão que acontecer a no mínimo 150 km de distância e sem torcida. De acordo com o tribunal, clube já cumpriu uma partida de punição contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileiro.

A CONFUSÃO

A partida entre Santos e Corinthians, pela 11° rodada do Brasileirão, foi encerrada pelo árbitro Leandro Vuaden aos 44 minutos do 2° tempo após o lançamento de bombas no gramado. A confusão se alastrou para fora do estádio.

Nas ruas ao redor da Vila, torcedores organizados se reuniram e entraram em confronto com membros da Polícia Militar. A Tropa de Choque teve que ser acionada e chegou ao local em poucos minutos.

Tanto gás de pimenta quanto bombas de efeito moral foram utilizados pelas autoridades, que conseguiram neutralizar parcialmente a confusão.