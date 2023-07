Diniz não é o primeiro técnico a assumir a seleção e se manter no comando de um clube

O inusitado ocorrido de um treinador assumir uma seleção enquanto comanda um clube, simultaneamente, não é tão inusitado assim. Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico interino do Brasil, nesta terça-feira (4), para comandar a equipe nas próximas datas Fifa, enquanto o italiano Carlo Ancelotti, que está apalavrado com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não chega.

LEIA MAIS: Conmebol divulga datas dos confrontos das oitavas de final da Libertadores

A opção por escolher alguém já empregado foi surpreendente, já que Diniz não irá deixar o Fluminense, porém, não é a primeira vez que isso acontece com a Canarinho. Em 2000, há dois anos do pentacampeonato mundial, Emerson Leão, então treinador do Sport, assumiu o cargo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, eliminado nos Jogos Olímpicos de Sidney.

O paulista, que estava fazendo uma ótima campanha com os nordestinos, terminando em 2° lugar do Campeonato Brasileiro, permaneceria no clube até o final daquele ano, acumulando os cargos na Granja Comary e Ilha do Retiro. A demissão da Canarinho viria em junho de 2001, devido a péssima campanha nas eliminatórias, onde ocupava o quarto lugar, e corria risco de não ir à Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM: CBF anuncia Diniz como técnico da seleção e Ancelotti após Copa América

Anteriormente, ainda no ciclo para a Copa de 2002, o próprio Vanderlei Luxemburgo teria um caso similar, já que ele assumiu o Brasil em agosto de 1998, um mês após a derrota para a França, na decisão do mundial, quando o comandante era Zagallo. Ao mesmo tempo, ele conduziu o Corinthians ao título brasileiro daquele ano, sem paralisações das competições durante as datas Fifa, tendo que se ausentar da equipe paulista em períodos importantes. Ao final daquela temporada, Luxemburgo deixou o Timão, para focar apenas na seleção.

Fernando Diniz terá seis partidas das eliminatórias em 2023, contra Bolívia, Peru, Uruguai, Venezuela, Argentina e Colômbia. A estreia contra os bolivianos está marcada para o dia 4 de setembro.