Diante do Botafogo, Grêmio que diminuir a distância para o líder

O Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira (6), no CT Luiz Carvalho, com foco total na partida deste domingo (9), às 18h30min, contra o Botafogo, que será válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após duas semanas longe da Arena, o Tricolor se reencontra com o seu torcedor em um jogo importantíssimo na competição. Atualmente na vice-liderança, com 23 pontos, a equipe de Renato Portaluppi tentará diminuir a distância para o Fogão, líder isolado com 30 pontos, no confronto direto.

A sequência de quatro jogos sem perder e o cenário favorável para a volta da Copa do Brasil, na quarta-feira (5), onde os gaúchos voltaram de Salvador com um empate em 1 a 1 com o Bahia, e definem a vaga para as semis em casa, possibilita que o time chegue concentrado neste domingo, com a tendência de força máxima dentro de campo.

Confiante no desempenho recente de seus comandados, Portaluppi deve manter o esqueleto da equipe que vem correspondendo, levando a campo: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez (Vina).

Luisito segue sendo a principal dúvida, já que ficou de fora contra os baianos, nesta terça, após sentir o joelho no aquecimento. O uruguaio, no entanto, treinou normalmente, com o restante do grupo, em atividade no gramado destinada à recuperação física dos jogadores.

Outro destaque dos treinamentos foi o paraguaio Iturbe, mais novo reforço tricolor, que esteve junto de seus companheiros pela primeira vez. O atacante de 30 anos assinou contrato com o clube, e foi oficializado posteriormente nas redes sociais. O vínculo do atleta vai até dezembro de 2023, com a previsão de renovação automática por mais um ano, até o final de 2024. Ainda fora do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele não deve estar a disposição para o próximo compromisso da equipe.

Ainda nesta quinta-feira, o Grêmio confirmou a saída do lateral-direito Thomas Luciano, para o Gil Vicente, de Portugal. Pouco aproveitado no elenco principal, disputando apenas oito partidas na atual temporada, o jovem de 21 anos estava em fim de contrato, e sairia como agente livre em breve. O acordo entre as partes foi de rescindir o contrato amigavelmente, com o clube mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador.