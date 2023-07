Luiz Araújo estreia no Flamengo com gás na reta final e quase assistência

Primeiro reforço do Flamengo na janela de meio do ano, Luiz Araújo também foi a primeira cara nova a entrar em campo vestindo a camisa rubro-negra. A estreia foi boa, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, o atacante entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, e contando os acréscimos, esteve 19 minutos em ação.

A principal participação dele foi um passe em profundidade para Bruno Henrique, que saiu cara a cara com Bento, após ganhar na velocidade dos marcadores, e tocou por cobertura acabou, saindo à direita do gol. O jogador substituiu Everton Ribeiro para dar mais volume de jogo pelo lado direito do ataque, em uma fase da partida que os visitantes estavam dando mais espaços. A presença dele foi importante para aumentar o "gás" do time, sobretudo nas disputas pela bola na faixa do meio-campo.

A entrada de Araújo fez com que o lateral-direito Wesley ficasse mais preso à defesa. "Sampaoli já me assistiu bastante. Pediu para ficar bastante aberto e pediu para o Wesley esperar um pouquinho mais atrás para eu usar o 1 contra 1", explicou o meia-atacante após a partida.

O atleta mostrou parte das características descritas por ele mesmo em sua apresentação, nesta segunda-feira. A velocidade para puxar ataques pela ponta direita, usando o pé invertido (canhoto), foi a mais chamativa. No entanto, ele deixou o jogo sem dar finalizações ou tentar dribles, segundo estatísticas do Sofascore.

"Estou muito feliz pela minha estreia com a camisa do Flamengo. Foi meu primeiro jogo também no Maracanã. Primeira vez que eu piso aqui como jogador. Eu fiz uma grande jogada, dei um passe para o Bruno Henrique. Passou perto, mas vou trabalhar ainda mais para que saiam passes e gols. Ali eu pude fazer uma grande jogada, infelizmente não foi gol. Mas vou seguir trabalhando, pouca mídia e muito futebol".- completou o jogador.