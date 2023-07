Série B - Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada, tem Novorizontino x Atlético-GO (19h) e Ceará x Botafogo-SP (21h30min). Já no sábado, jogam: Guarani x Londrina (11h), ABC-RN x Criciúma (15h30min), Avaí x Ponte Preta, Ituano x Juventude (17h) e Tombense-MG x Sampaio Corrêa-MA (18h). No domingo, tem Chapecoense x CRB (15h30min) e Sport x Mirassol (18h). Série C - Neste domingo, pela 12ª rodada, o São José visita a Aparecidense-GO, às 19h. Série D - Pela 12ª rodada do Grupo H, no Centenário, Caxias e Aimoré se enfrentam neste sábado, às 15h, e no domingo, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o Novo Hamburgo, às 16h. Corinthians - Após punição pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, o clube paulista terá de jogar uma partida do Campeonato Brasileiro com os portões fechados, por causa dos cantos homofóbicos entoados pela torcida no último confronto com o São Paulo, em maio deste ano. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. Flamengo - O goleiro Rossi foi apresentado na tarde desta quinta-feira como reforço do clube carioca. O argentino, que estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, emprestado pelo Boca Juniors. Em janeiro deste ano, ele havia assinado um pré-contrato com o Rubro-negro até dezembro de 2027. Tênis - A brasileira Bia Haddad, número 13 do mundo, e recentemente semifinalista em Roland Garros, se classificou pela primeira vez para a terceira rodada de Wimbledon, nesta quinta-feira, ao vencer a romena Jaqueline Cristian. Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em duas horas e 29 minutos. Nesta sexta-feira, ela enfrentará Sorana Cirstea, que também é romena. MMA - Neste sábado, três brasileiros entram em ação pelo UFC 290, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Alexandre Pantoja disputa o cinturão peso-mosca (57 kg) com o mexicano Brandon Moreno, enquanto a gaúcha Denise Gomes luta com a mexicana Yazmin Jauregui, na categoria peso-palha, e Vitor Petrino encara o polônes Marcin Prachnio, pelos meio-pesados. As lutas preliminares iniciam às 19h, e o card principal, às 23h.