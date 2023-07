Notas esportivas

Seleção brasileira - Fernando Diniz foi apresentado, nesta quarta-feira, como novo técnico interino da Canarinho, que espera Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid, para assumir definitivamente. O italiano está apalavrado com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e deve chegar em junho de 2024. Até lá, Diniz irá conciliar o novo cargo com o Fluminense, servindo o clube carioca, e se apresentando nas datas Fifa e dias de convocação para comandar a seleção. Sul-Americana - A Conmebol também sorteou, nesta quarta-feira, os confrontos das oitavas de final da "Sula". Antes dessa fase do mata-mata, ainda se enfrentam os segundos colocados de cada grupo contra os terceiros da Libertadores, com três brasileiros na disputa. Os confrontos são: América-MG x Colo-Colo-CHI, Botafogo x Patronato-ARG e Corinthians x Universitário-PER. Já nas oitavas, jogam: Vencedor [Patronato (ARG) x Botafogo] x Guaraní (PAR); Vencedor [Independiente Medellín (COL) x San Lorenzo (ARG)] x São Paulo; Vencedor [Barcelona (EQU) x Estudiantes (ARG)] x Goiás; Vencedor [Corinthians x Universitario (PER)] x Newell's Old Boys (ARG); Vencedor [Libertad (PAR) x Tigre(ARG)] x Fortaleza; Vencedor [Colo-Colo (CHI) x América-MG] x Red Bull Bragantino. PSG - O clube francês anunciou, nesta quarta-feira, o espanhol Luis Enrique para o comando técnico da equipe francesa. O treinador chega para assumir a vaga de Christophe Galtier, que foi demitido pela direção, insatisfeita com o seu trabalho. Vinícius Júnior - O atacante do Real Madrid foi homenageado, em evento nesta quarta-feira, no Maracanã. O jogador recebeu a Medalha Tiradentes e a Medalha Pedro Ernesto, honrarias da Alerj e Câmara dos Vereadores, respectivamente, além do título de Cidadão Carioca. Tênis - A brasileira Bia Haddad estreou, nesta quarta-feira, com vitória em Wimbledon, no terceiro Grand Slam da temporada, contra a cazaque Yulia Putintseva, por 2 sets a 1 (3/6, 6/0 e 6/4). A tenista saiu atrás no primeiro set, mas se recuperou nos dois últimos. Essa é a terceira vez que Bia avança à segunda rodada do torneio.