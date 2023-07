Grêmio se reapresenta nesta quinta-feira de olho no Botafogo

De volta a Porto Alegre, após cinco dias em Salvador, onde disputou dois jogos com o Bahia, sendo o segundo deles o empate em 1 a 1, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, para o confronto direto, entre líder e vice-líder, na Arena, contra o Botafogo, que está sete pontos à frente do Tricolor na tabela, com 30 no total.

O desempenho da equipe de Renato Portaluppi no Brasileirão vem sendo surpreendente, e o comandante já mostrou que está determinado a brigar pelo título. Criticado por poupar jogadores na competição de pontos corridos para priorizar as copas, em sua última passagem, Portaluppi optou por utilizar força máxima no sábado, contra os baianos, mesmo tendo o confronto eliminatório três dias depois, e reforçou em entrevista coletiva que sonha com a taça.

O grupo gremista se reapresenta nesta quinta-feira, após receber folga na quarta, e inicia a preparação com foco nos cariocas. O principal ponto de interrogação para a comissão técnica neste retorno será Luis Suárez, que teve seu nome anunciado na escalação para iniciar a partida da terça, mesmo após ter atuado por cerca de 80 minutos no sábado, mas acabou ficando de fora após sentir um desconforto no aquecimento.

O uruguaio vem sofrendo com um problema crônico no joelho direito, devido a uma artrose que está lhe incomodando ao longo da temporada. O camisa 9 tricolor tem o desejo de viajar à Espanha o quanto antes, para se reunir com seu médico particular, Ramón Cugat, na expectativa de definir qual o tratamento mais adequado para sua lesão. Uma cirurgia para reconstruir a cartilagem no local não está descartada, mas é pouco provável, já que o jogador passaria meses afastado dos gramados.

A viagem de Luisito, no entanto, não deve ocorrer de imediato. Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, o presidente Alberto Guerra explicou que o Grêmio concorda em liberar o atleta, em um momento oportuno. Com o duelo contra o Botafogo e o jogo da volta da Copa do Brasil com o Bahia se aproximando, é improvável que a direção libere seu principal jogador, que deve estar presente em pelo menos um dos compromissos.