Grêmio empata com o Bahia e decisão da vaga para as semifinais da Copa do Brasil será na Arena

Tudo igual em Salvador. Grêmio e Bahia empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A vaga para as semifinais será decidida na Arena, na próxima quarta-feira (12), as 19, onde o Tricolor contará com o apoio de sua torcida para passar de fase.

Antes da bola rolar, a notícia ruim foi a baixa de Luis Suárez, que sentiu um problema no aquecimento e ficou no banco de reservas. O jogo na Arena Fonte Nova começou com o clima de tensão tomando conta do estádio e se mantendo assim por toda a primeira etapa, que não teve chances expressivas de perigo para nenhum dos lados, que estavam bem postados na defesa. A equipe de Renato Portaluppi se manteve por mais tempo com a bola, e conseguiu finalizar mais, mas sem objetividade. Com o zero persistindo no placar, os times foram para o intervalo.

LEIA MAIS: Polícia identifica sete suspeitos de agressão contra Luan, do Corinthians, em motel em São Paulo

A situação, no entanto, mudou logo no início da segunda etapa, aos dois minutos, quando o Bahia encaixou um contra-ataque mortal, após cobrança de escanteio, e chegou ao gol com Everaldo, inaugurando o marcador.

Aos 22, os visitantes, que estavam pressionando, reclamaram muito de uma bola que teria batido no braço de um defensor dos baianos, mas sem êxito em seus protestos, já que nada foi marcado pelo árbitro. Na reta final, o confronto ficou um pouco mais movimentado, e os mandantes voltaram a chegar com perigo, em um lance individual do atacante Ademir, que acabou mandando por cima, por causa de um desvio. Na sequência, o escanteio foi cobrado com perigo, na direção da pequena área, e Grando afastou com os pés.

O Tricolor, que manteve a calma mesmo após ficar atrás no placar, foi recompensado com o gol de empate aos 50 minutos: em jogada trabalhada pela esquerda, com Bitello e Reinaldo, que terminou em um cruzamento rasante que passou pela pequena área, e foi parar do outro lado, onde Cuiabano entrou livre para finalizar, deixando tudo igual em Salvador. Agora, a decisão fica para Porto Alegre na próxima semana com a Arena lotada.

O Grêmio volta suas forças para o Campeonato Brasileiro, onde também briga pelo título, para enfrentar o líder Botafogo, dentro de sua casa, domingo, na expectativa de diminuir a distância de sete pontos que separa as duas equipes, e colocar fogo na disputa pelo primeiro lugar.

Bahia (1) Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Xavier e Chávez; Acevedo, Rezende, Cauly (Lucas Mugni), Ademir (Ryan) e Kayky (Diego Rosa); Everaldo (Everton). Técnico: Renato Paiva.

Grêmio (1) Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro, Villasanti, Carballo (Nathan), Bitello, Cristaldo (Cuiabano) e Reinaldo; Vina (André). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro - Ramon Abatti Abel.