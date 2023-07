Notas esportivas

Seleção Brasileira - A CBF está próxima de acertar com o técnico interino Fernando Diniz, para que ele assuma como interino, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti. O combinado nas negociações é que Diniz concilie o trabalho com o Fluminense, e se apresente apenas nas datas Fifa para comandar a Canarinho. Copa do Brasil - Dando sequência aos confrontos de ida das quartas de final, jogam nesta quarta-feira: São Paulo x Palmeiras (19h30min), América-MG x Corinthians e Flamengo x Athletico-PR (21h30min). Série B - Em jogo atrasado pela 1ª rodada, CRB x Sport se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h. Luan - Na madrugada desta terça-feira, o atacante que pertence ao Corinthians foi agredido em um motel em São Paulo, por um grupo de torcedores identificados da torcida organizada Gaviões da Fiel. O atleta estava acompanhado de dez pessoas no quarto, quando foi retirado à força do local pelos marginais, que lhe proferiram socos na costela, registrando o ocorrido em vídeo e o divulgando nas redes sociais. Flamengo - Os dois novos reforços do clube carioca, Allan e Luiz Araújo, tiveram sua situação regularizada e estão aptos a estrear. A presença dos atletas no duelo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, mesmo que improvável, pode acontecer. Mason Mount - O meio-campista inglês anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, que está de saída do Chelsea, clube que defende desde as categorias de base. O destino do jogador será o Manchester United. Cuellar - O volante, que era alvo de Inter e Corinthians para atual janela de transferências, foi anunciado nesta terça-feira pelo Al Shabab, da Arábia Saudita. O colombiano defendia as cores de outro clube saudita, o Al Hilal, desde 2019. Palmeiras - O atacante Rony não estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. O jogador torceu o tornozelo no domingo, contra o Athletico-PR, e não vem treinando com o restante do grupo.