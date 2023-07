Inter conhecerá hoje seu adversário nas oitavas de final da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Inter tomará conhecimento do seu adversário nas oitavas de final da Libertadores da América, que serão disputadas nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto, no sorteio a ser realizado pela Conmebol, às 13h, no Paraguai, em Luque, onde fica localizada a sede da entidade. O Colorado se encontra no Pote 1, onde estão os líderes de cada grupo da fase classificatória para o mata-mata, e seu oponente virá do Pote 2, que contém os times que passaram em segundo lugar.

A campanha da equipe de Mano Menezes no Grupo G se encerrou na última quarta-feira, na vitória imponente sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, pelo placar de 3 a 1. Ao longo dos seis jogos disputados, os comandados do treinador mantiveram-se invictos, somando três vitórias e três empates, com um total de 12 pontos. O segundo colocado da chave foi o Nacional, do Uruguai, com 10.

Durante o evento, primeiro serão sorteados os clubes que estão no Pote 2, com a sua respectiva posição no chaveamento. Em seguida, será a vez dos oponentes do Pote 1, definindo os confrontos. O mando de campo será dos líderes, que irão decidir a vaga em casa, diante de seus torcedores. Porém, a partir das quartas de final, o mando será de quem teve a melhor campanha na fase de classificação. Mesmo invicto, o Inter teve apenas o sétimo melhor desempenho dentre os oito primeiros colocados.

Com a reapresentação dos jogadores nesta terça-feira, após o jogo de sábado, que terminou no empate sem gols com o Cruzeiro, no Beira-Rio, o Alvirrubro iniciou sua preparação para a partida contra o Fluminense, no domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra os cariocas será no Maracanã, onde o time busca dar sequência a sua invencibilidade de dez jogos.

Na tabela do Brasileirão, as duas equipes estão empatadas em número de pontos, com 21 para cada lado, e uma diferença de duas posições, com o Tricolor das Laranjeiras em 6º lugar, e o Colorado em 8º, por conta da diferença no saldo de gols. Em 7º, está o São Paulo, com a mesma pontuação. Os desfalques de Mano para este compromisso serão Alan Patrick, suspenso, e Pedro Henrique, lesionado. Enner Valencia deve ter sua situação regularizada até o final da semana, podendo ficar à disposição para fazer sua estreia.