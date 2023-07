Inter projeta o confronto com o Fluminense enquanto espera a definição de seu adversário na Libertadores

De folga nesta segunda-feira (3), com exceção dos atletas lesionados, que precisam de reforço físico, o Inter retoma sua rotina de treinos nesta terça (4), visando o confronto contra o Fluminense, no domingo (9), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado tem os mesmos 21 pontos que os cariocas na tabela, e ocupa o 8ª lugar, duas posições abaixo que o adversário, por causa do saldo de gols.

A semana será livre para treinamentos, e o técnico Mano Menezes deverá montar o time sem Alan Patrick, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, por reclamação, neste sábado, no empate contra o Cruzeiro. Além do camisa 10, Pedro Henrique também está fora, pois sofreu uma lesão muscular contra o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Libertadores.

Nesta quarta-feira, o Alvirrubro conhecerá seu adversário para as oitavas de final do torneio continental, que será anunciado no sorteio da Conmebol, às 13h. A equipe de Mano se encontra no Pote 1, onde estão os líderes da fase de grupos, e enfrenta um adversário do Pote 2, que contém os times que se classificaram em segundo lugar.

A boa notícia para o próximo duelo é que Enner Valencia poderá fazer sua estreia, já que a janela de transferências abriu nesta segunda, viabilizando a inscrição do atacante no Brasileiro. O volante Gabriel também pode ser relacionado para a partida, na expectativa de fazer seu primeiro jogo em 2023, depois de romper os ligamentos do joelho, contra o Santos, em outubro do ano passado.

Os outros três meio-campistas que estavam lesionados em junho já voltaram ao time, Maurício, De Pena e Aránguiz receberam minutos recentemente, e ao que tudo indica, estarão na delegação que viaja ao Rio de Janeiro. Destes três, o primeiro é o único que vem atuando como titular, enquanto um dos outros dois deve ser o substituto de Alan Patrick, no domingo.

O Inter entrará em campo defendendo uma invencibilidade de dez jogos, na qual ele soma sete vitórias e três empates, por todas as competições. A última derrota da equipe foi contra o Grêmio, no dia 21 de maio, quando Mano balançou no cargo, mas foi mantido. Nesta ocasião, foram demitidos o diretor executivo William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli.