Notas esportivas

Palmeiras - Nesta segunda-feira, após a polêmica arbitragem no jogo contra o Athletico-PR ter sido duramente criticada pelo auxiliar técnico João Martins, em entrevista coletiva após a partida, a CBF divulgou uma nota rebatendo as acusações do português. No comunicado, a entidade alega que "foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa". O clube paulista rebateu, rotulando a nota divulgada como agressiva. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será acionado pela confederação. Futebol feminino - A seleção brasileira embarcou, nesta segunda-feira, para a Austrália, onde disputará a Copa do Mundo, que começa no dia 20 deste mês. A estreia da Canarinho está marcada para o dia 24, contra o Panamá, pela primeira rodada do Grupo F. A preparação da equipe será concluída em Gold Coast. Flamengo - O rubro-negro carioca anuniciou, nesta segunda-feira, o meio-campista Luiz Araújo, como seu mais novo reforço. O jogador recebeu a camisa número 22, e classificou o elenco do clube como o 'melhor da América'. Firmino - O atacante brasileiro ex-Liverpool, da Inglaterra, realizou exames médicos nesta segunda-feira, no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e está perto de ser anunciado pelo clube, com contrato até 2026. Newcastle - O clube inglês anunciou, nesta segunda-feira, a contratação por cinco temporadas do meia italiano Sandro Tonali, que estava no Milan. Segundo a imprensa local, o valor da transferência do jogador de 23 anos pode chegar a 64 milhões de euros (R$ 334 milhões na cotação atual), incluindo bônus e variáveis. A equipe, que terminou o Campeonato Inglês na quarta colocação, se classificou pela primeira vez em 20 anos para a Liga dos Campeões. Al-Nassr - O clube árabe, que anunciou recentemente a contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, revelou o meia Brozovíc como reforço, nesta segunda-feira. O croata chega em uma transferência sem custos, após o término do seu contrato na Inter de Milão. O atleta defendeu as cores do clube italiano por oito temporadas.